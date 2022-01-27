المنفي يلتقي لجنة متابعة السجناء السياسيين لقبائل ورفلة والقذاذفة وأولاد سليمان والمقارحة

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، وفداً من لجنة متابعة السجناء السياسيين لقبائل ورفلة، والقذاذفة، وأولاد سليمان، والمقارحة، وذلك لبحث أوضاع السجناء السياسيين، وخاصة الذين صدرت بحقهم افراجات من المحاكم والنيابات، في إطار الجهود التي يبذلها رئيس المجلس الرئاسي من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

كما تم مناقشة الأوضاع في السجون، وملف السجناء والموقوفين على ذمة قضايا سياسية مختلفة، والإجراءات التي تمت مؤخراً بالإفراج على عدد من السجناء، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج، وتم تنفيذها خلال المدة الماضية.

وأكد المنفي على ضرورة تطبيق القوانين، واحترام كل قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز جهود المجلس الرئاسي في المضي قدما في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي تبناها المجلس الرئاسي منذ تسلمه مهامه.

من جهتهم أشاد أعضاء اللجنة بجهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، التي تمثل الهدف السامي لتأكيد وحدة التراب الليبي.