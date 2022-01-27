وليامز تلتقي مع الحداد وهذه تفاصيل اللقاء

بحثت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، مع رئيس الأركان العامة بالحكومة، الفريق محمد الحداد، المسار العسكري وجهود توحيد المؤسسات العسكرية.

كما بحثت وليامز مع الحداد انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

وقالت وليامز، إنها كررت دعم الأمم المتحدة القوي لهذه الجهود.

1/2 لقاء جيد اليوم مع اللواء محمد الحداد في #طرابلس حيث أطلعته على مشاوراتي الأخيرة مع الشركاء الإقليميين والدوليين. عبرت عن تقديري لحسه الوطني والتزامه بمبدأ الحوار. كما أثنيتـتُ على لقاءاته الأخيرة مع اللواء عبدالرازق الناظوري وتصميمه على الحفاظ على الاستقرار والسلام في ليبيا pic.twitter.com/C55SYYrpTH — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 27, 2022

وأضافت، أنها أطلعت الحداد على مشاوراتها الأخيرة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وقالت، إنها عبرت عن تقدير الحداد لمبدأ الحوار. ولفتت إلى أنها أثنت على لقاءاته الأخيرة مع الفرق عبدالرازق الناظوري القائد العام للجيش الوطني المكلف، وتصميمه على الحفاظ على الاستقرار والسلام في ليبيا