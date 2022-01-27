موسى فرج: الحل في انعقاد ملتقى الحوار وإجراء انتخابات برلمانية فقط

انعقاد ملتقى الحوار والضغط لإجراء انتخابات برلمانية فقط في أقرب وقت، على حد قوله.

وقال فرج، في تصريحات صحفية له: “مجلس النواب خلق أزمة تمنع اتخاذ أي قرار يتم بموجبه إجراء انتخابات ويحاول تمديد وإطالة بقائه”، بحسب زعمه.

وأضاف “الحل في ليبيا بإجراء انتخابات برلمانية حتى يمكن تجديد وتعزيز السلطة التشريعية، ويقال إن المرحلة الانتقالية ستمضي حتى 21 يونيو المقبل لذلك الوقت لا يكفي لتشكيل لمشاورات وتشكيل حكومة”، بحسب وصفه.

وتابع “إصرار مجلس النواب على تغيير الحكومة يؤكد أن هناك نية لإطالة المرحلة الانتقالية وعدم إجراء انتخابات، وحكومة الوحدة الوطنية الحالية تم تشكيلها بالكامل من قبل مجلس النواب وهذا ما صرح به الدبيبة نفسه”، وفقا لتعبيره.

واستطرد “مجلس الدولة لديه الكثير من الملاحظات بشأن هذه الحكومة، سلوكيات وتصرفات مجلس النواب غريبة بعض الشيء وتقع عليه المسؤولية كاملة إذا كانت هذه الحكومة فاسدة”، على حسب ادعائه.

واستكمل “وثيقة المرحلة الحالية هي الاتفاق السياسي المتضمن في الإعلان الدستوري والذي لا يعطي أحقية مجلس النواب في سحب الثقة من الحكومة بمفرده، وإصدار القوانين الانتخابية أيضا لا يملكها مجلس النواب بمفرده ولكن للأسف وجد من قبلها حتى على المستوى الدولي”، وفقا لتعبيره.

وواصل “ليبيا تمر بانقسام حاد ومشاكل عديدة وليس لها من مجال إلا الشراكة الوطنية الجادة لتجاوز هذه المرحلة، المشكلة الأساسية في رئاسة مجلس النواب وبعض النواب الذين لا يؤمنون بهذه الشراكة ويتصرفون كأنهم لهم الحق في كل شيء”، على حد زعمه.

وقال “لا يوجد حق مطلق وانفراد أي طرف داخل السلطة في أي دولة في العالم، السلطة التشريعية القادمة هي التي تتولى تنفيذ جميع الاستحقاقات بما فيها انتخاب الرئيس”، بحسب وصفه.