تأسيسية الدستور تعلن رفضها لدعوة رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

27 January, 2022

أكدت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، رفضها القاطع لدعوة رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور، لافتة إلى أنها المختصة بهذا الأمر وأنها تتولى مهمة صياغة الدستور الدائم للبلاد، وفقا لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته وأحكام القضاء.

ودعت اللجنة في بيان أصدرته، وتحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه، كافة الجهات الوطنية والدولية إلى عدم التعاطي مع مقترحات رئيس مجلس النواب، أو الاعتراف بها، لمخالفتها الوثائق الدستورية وما استقرت عليه أحكام القضاء الليبي.

وشدد البيان على أن “المشرع الدستوري قد أناط بالهيئة التأسيسية المنتخبة، دون غيرها، مهمة صياغة دستور دائم للبلاد، ومن ثم تكون هي الجهة الوحيدة المختصة بإنجاز الاستحقاق الدستوري”.