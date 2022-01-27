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وليامز تبحث مع الحداد الجهود المتعلقة بالمسار العسكري الليبي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

التقت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، مع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة، الفريق محمد الحداد.

وبحث الجانبان، المسار العسكري وجهود توحيد المؤسسات العسكرية وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا. ولفت إلى أنها كررت دعم الأمم المتحدة القوي لهذه الجهود.

وأضافت، إنها أطلعت الحداد على مشاوراتها الأخيرة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأعربت وليامز، عن تقديرها لالتزام الحداد مبدأ الحوار. وأثنت على لقاءاته الأخيرة مع الفرق عبدالرازق الناظوري القائد العام للجيش الوطني المكلف، وتصميمه على الحفاظ على الاستقرار والسلام في ليبيا.


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صحيفة العنوان الليبية

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