الدبيبة يلتقى بمدراء الشركات الاستثمارية المملوكة للدولة في تشاد

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التقى رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة أمس الأربعاء مع مدراء ورؤساء الشركات الاستثمارية المملوكة للدولة الليبية بجمهورية تشاد. في مقر السفارة الليبية بأنجامينا، لمتابعة أوضاع الشركات والمشاكل والمعوقات التي تواجهها.

وقدم المدراء خلال اللقاء شرحًا مفصل عن أوضاع استثمارات الدولة الليبية في جمهورية تشاد. والنتائج المالية للشركات خلال الأعوام الأخيرة.

وفي سياق متصل دعا، رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، إلى العمل على إنشاء لجان مشتركة بين ليبيا وتشاد. تضم خبراء البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية لتحديد الأولويات المُشتركة ووضع الآليات التنفيذية لها.

في حين جاء ذلك، خلال اجتماعه اليوم بالعاصمة التشادية انجامينا، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي. الفريق أول محمد إدريس دبي.

وقال مكتب الدبيبة، إن الجانبين بحثا سُبل زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل حركة تبادل السلع وإمكانية استفادة تشاد من الموانئ الليبية. بما يعزز تحقيق الشراكة والاندماج الاقتصادي بين البلدين.

في حين أضاف، أن الاجتماع تناول شق الطرق وإنشاء شركات نقل مشتركة مساهمة، يتم تشجيعها لزيادة حجم التبادل التجاري.

وذكر مكتب الدبيبة، إن اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين والتي أهمها مسألة تامين وإدارة الحدود المشتركة. وتفعيل الاتفاقية الرباعية التي تم توقيعها في العام 2018 لتدخل حيز التنفيذ.

في حين قال، إن الدبيبة طالب المجتمع الدولي للقيام بواجباته في دعم الجهود المبذولة من قبل البلدين للسيطرة على الحدود. التي أصبحت ملاذا للجماعات المتطرفة وعصابات الجريمة المنظمة والمهربين. وأشار إلى أن مُعالجة هذه الأزمات لا يجب أن يقتصر على الحل الأمني وحده.