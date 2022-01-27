مراكز العزل تستقبل 35 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة.. وشفاء 12 شخصا

أعلنت وزارة الصحة، دخول 35 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لمراكز العزل، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما خرج 19 شخصًا بعد تعافيهم.

وفي حين تُوفي 12 مصابًا في تلك المراكز خلال الفترة نفسها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس.

وأكدت الوزارة وجود 158 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» بمراكز العزل حاليًا، منهم 82 في العناية الفائقة، و76 بالأقسام.

وسجلت ليبيا 416 ألفًا و223 حالة، منها 20 ألفًا و37 حالة نشطة، بينما تعافى 390 ألفًا و207 حالات، وسُجلت 5979 حالة وفاة، وذلك حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.