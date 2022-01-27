“مكافحة الأمراض”: 3,157 إصابة و12 وفاة بـ”كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، 3,157 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 7,943 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 624؛ سُجّل شفاء 587 حالة، إلى جانب تسجيل 12 حالات وفاة على مستوى البلاد، تسع منها بالمنطقة الغربية، وثلاث بالمنطقة الشرقية فيما لم تسجل أي حالات وفاة في المنطقة الجنوبية.

وأشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 28,4% بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 416,223، منها 20,037 حالة نشطة من بينها 135 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 390,207 حالات، ووفاة 5,979 حالة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,018,540 شخصًا و986,052 تلقوا الجرعة الثانية، و15,977 تلقوا الجرعة التعزيزية، ليكون إجمالي المُلقّحين 3,020,569 شخصًا.

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