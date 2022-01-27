القبض على تاجر مخدرات بحوزته حشيش وكوكايين

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ذكرت، وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على شخص يقوم بالاتجار بالمخدرات وبحوزته 15 كيلوغرام من مخدر الحشيش وكيلوغرام من مخدر الكوكايين.

ولم تفصح الداخلية، في منشورها عن مكان إقامة التاجر الذي جرى القبض عليه من قبل مكافحة المخدرات.

وأوضحت الوزارة، أن عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات لأعضاء مكتب التحريات بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تفيد بوجود شخص يقوم بالاتجار بالمواد المخدرات.

وأضافت، أنه بعد التحري وجمع المعلومات اللازمة تمكن أعضاء المكتب من ضبط الشخص المطلوب. وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تقدر بـ5 كيلوغرام.

وقالت، “بالتحقيق معه اعترف بحيازته لكمية أخرى مخبأة في منزله. وبعد التوجه للمكان تم ضبط 10 كيلو جرام من مخدر الحشيش إلى جانب كيلوغرام من مخدر الكوكايين الخام”.