أردوغان: مهدنا لرجال الأعمال الأتراك خطوات مهمة في ليبيا بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن “الاتفاق الذي أبرمته بلاده مع ليبيا لترسيم الحدود البحرية في المتوسط مهد لاتخاذ خطوات مهمة من قبل رجال الأعمال الأتراك في هذا ليبيا” على حد قوله.

وقال «أردوغان» في تصريحات تلفزيونية، نقلتها عنه وكالة الأناضول التركية؛ إنه “لا يمكن أن ينجح أي مشروع إقليمي يتجاهل تركيا في شرق البحر المتوسط”، مردفًا “ونحن رأينا هذه الحقيقة بالفعل في منطقتنا وأكدنا على ذلك بشكل صريح”، بحسب قوله.

وتابع؛ “أن مشروع «إيست ميد» لم يكن واضح المعالم، ويفتقر لأي جدوى تقنية أو تجارية، وقد طرحته إدارة جنوب قبرص الرومية واليونان بدوافع سياسية لإقصاء تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية في المنطقة”، وفقًا لكلامه.

وأضاف: “بالطبع نحن نؤيد التعاون الشامل والتقاسم العادل (للثروات) في شرق البحر الأبيض المتوسط، وقلنا ذلك مرارًا وتكرارًا”، مبينًا أن “تركيا اقترحت في هذا الصدد عام 2020 عقد مؤتمر شامل حول شرقي المتوسط لكن لم تكن هناك أي استجابة وهي لا تزال تنتظر”، على حد زعمه.

تجدر الإشارة إلى أنه في منتصف يناير الجاري، أعلنت الولايات المتحدة أنها لم تعد تمنح الأولوية لمشروع “إيست ميد”، وأنها بدأت تعطي الأولوية للمشاريع القائمة على الطاقة المتجددة والكهرباء شرق المتوسط.

وفي 3 يناير 2019، وقعت قبرص الرومية واليونان وإسرائيل في العاصمة أثينا، اتفاق خط “إيست ميد/ EASTMED” لمد أوروبا بالغاز الطبيعي.

ويرمي المشروع المذكور لنقل الغاز الطبيعي المستخرج من شرق البحر المتوسط إلى اليونان عبر قبرص ومنها إلى إيطاليا.