أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الخميس

يتواصل يوما بعد يوم ارتفاع قيمة الدينار الليبي امام العملات الأجنبية، وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الخميس 27 – 1 – 2022 مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير ثابتة ويمكن ان تتغير في اي لحظة

1 دولار = 4.920 دينار ليبي

1 يورو = 5.44 دينار ليبي

1 جنيه استرليني 6.45 دينار ليبي

1 دينار ليبي = 0.61 دينار تونسي ( في بن قردان )

حوالات دبي = 4.94 دينار ليبي

أما أسعار بيع العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس فتعتبر مستقرة مع انخفاض أو ارتفاع طفيف جدا وكانت كما يلي:

الدولار الامريكي = 4.6071 دينار ليبي

اليورو : 5.1691 دينار ليبي

الجنيه الاسترليني 6.1855 دينار ليبي

الفرنك السويسري = 4.9817 دينار ليبي

100 ين ياباني = 4.02 دينار ليبي

الريال السعودي = 1.228 دينار ليبي

الدرهم الاماراتي = 1.2543 دينار ليبي

الدينار التونسي = 1.5886 دينار ليبي

الدرهم المغربي = 0.493 دينار ليبي

الليرة التركي = 0.3379 دينار ليبي

الايوان الصيني = 0.7259 دينار ليبي