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أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الخميس

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

يتواصل يوما بعد يوم ارتفاع قيمة الدينار الليبي امام العملات الأجنبية، وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الخميس 27 – 1 – 2022 مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير ثابتة ويمكن ان تتغير في اي لحظة 

  1 دولار =   4.920 دينار  ليبي

 1 يورو =   5.44 دينار  ليبي 

1 جنيه استرليني 6.45 دينار  ليبي

1 دينار ليبي = 0.61 دينار تونسي ( في بن قردان )   

حوالات دبي =  4.94 دينار  ليبي

أما أسعار بيع العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس فتعتبر مستقرة مع انخفاض أو ارتفاع طفيف جدا وكانت كما يلي: 

الدولار الامريكي = 4.6071 دينار ليبي  

 اليورو :   5.1691 دينار ليبي 

الجنيه الاسترليني 6.1855 دينار ليبي 

الفرنك السويسري = 4.9817 دينار ليبي     

100 ين ياباني =  4.02 دينار ليبي 

 الريال السعودي =  1.228 دينار ليبي 

الدرهم الاماراتي = 1.2543 دينار ليبي 

الدينار التونسي = 1.5886 دينار ليبي

الدرهم المغربي = 0.493 دينار ليبي 

الليرة التركي = 0.3379 دينار ليبي 

الايوان الصيني = 0.7259 دينار ليبي

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بوابة افريقيا الاخبارية

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