«الداخلية»: حملات أمنية تضبط كميات كبيرة من المخدرات

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية لضبط تجار المخدرات جرى الإعلان عنها اليوم الخميس، إذ تمكن عناصر الوزارة من ضبط كميات كبيرة من مخدرت الترامدول والحشيش والكوكاييين.

وأوضحت الوزارة أن مركز شرطة المدينة بمديرية أمن الكفرة تمكن من ضبط شحنة من 3 آلاف و692 قرص ترامادول، مع شخصين يحملان الجنسية الليبية، فيما جرى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة.

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كما جرى ضبط كمية من مخدر الحشيش تقدر بخمسة كيلو جرامات مع شخص اعترف كذلك بحيازته كميات أخرى قدرت بعشرة كيلو جرامات، وكيلو من مخدر الكوكايين، يخلطه مع مواد أخرى.

وفي منطقة قصر بن غشير، جرى ضبط شخصين من العمالة الوافدة يقومان بترويج مخدر الكوكايين بكميات كبيرة.

وبعد إعداد كمين محكم لعملية البيع والشراء، ضبط أحد المتهمين متلبساً وبحوزته حوالي ( نصف كيلو جرام ) من مادة يشتبه في كونها من مخدر الكوكايين؛ واتخذت الإجراءات القانونية، إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات بطرابلس.