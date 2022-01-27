قلمة يكشف أسباب رفض البرلمان مشاركة مجلس الدولة في عملية اختيار رئيس الحكومة

ليبيا – أرجع عضو مجلس النواب صالح قلمة رفض البرلمان مشاركة مجلس الدولة في عملية اختيار رئيس الحكومة، إلى أن مجلس الدولة سبب إفساد الحياة السياسية في ليبيا وشكل حرب في البلاد في 2014 عندما كان بمسماه القديم – المؤتمر الوطني – وحاول منع الفائزين من استلام مهامهم في انتخابات 2014″.

قلمة وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأربعاء أكد أن التعاملات مع جماعة الإخوان لا توجد بها ثقة، لكنهم ينقضون العهد وهو ما ظهر في جولات عديدة، لذلك يجب أن يتحمل البرلمان مسؤولية تشكيل الحكومة في هذه الفترة الحرجة لكن إذا تدخل مجلس الدولة سيخلق مشاكل وسيقع اللوم علينا كمجلس نواب.

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