ليبيا الان

ستيفاني: ناقشتُ مع “الحداد” جهود توحيد المؤسسات العسكرية

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مع اللواء محمد الحداد في طرابلس حيث أطلعته على مشاوراتي الأخيرة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وقالت «ستيفاني» في تغريدة عبر حسابها على تويتر، أنها “عبرت عن تقديري لحسه الوطني والتزامه بمبدأ الحوار، كما أثنيتـتُ على لقاءاته الأخيرة مع اللواء عبدالرازق الناظوري وتصميمه على الحفاظ على الاستقرار والسلام في ليبيا”.

وأوضحت أنه خلال اللقاء “ناقشنا المسار العسكري وجهود توحيد المؤسسات العسكرية والدفع قدماً بعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا”، مردفة أنها “كررت دعم الأمم المتحدة القوي لهذه الجهود”.

الوسوم

ستيفاني

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك