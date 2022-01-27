ستيفاني: ناقشتُ مع “الحداد” جهود توحيد المؤسسات العسكرية

التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مع اللواء محمد الحداد في طرابلس حيث أطلعته على مشاوراتي الأخيرة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وقالت «ستيفاني» في تغريدة عبر حسابها على تويتر، أنها “عبرت عن تقديري لحسه الوطني والتزامه بمبدأ الحوار، كما أثنيتـتُ على لقاءاته الأخيرة مع اللواء عبدالرازق الناظوري وتصميمه على الحفاظ على الاستقرار والسلام في ليبيا”.

وأوضحت أنه خلال اللقاء “ناقشنا المسار العسكري وجهود توحيد المؤسسات العسكرية والدفع قدماً بعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا”، مردفة أنها “كررت دعم الأمم المتحدة القوي لهذه الجهود”.