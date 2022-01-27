“الحداد” و”وليامز” يناقشان المسار العسكري وانسحاب القوات الأجنبية

ناقشت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، مع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الفريق محمد الحداد؛ المسار العسكري وجهود توحيد المؤسسات العسكرية والدفع قدمًا بعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، مشيرةً إلى أن الأمم المتحدة تدعم هذه الجهود بشكل قوي.

وأشادت “ويليامز” بلقاءات الحداد مع القائد العام المكلف الفريق عبد الرازق الناظوري الأخيرة، معتبرةً أن ذلك يصب في إطار الحفاظ على الاستقرار والسلام في ليبيا.

وتحدثت عن مشاوراتها الأخيرة مع من وصفتهم بالشركاء الإقليميين والدوليين، واصفة اللقاء بـ”الجيد”، بحسب ما نقله الحساب الرسمي لـ”ويليامز” على منصة تويتر.

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