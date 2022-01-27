الغرياني: استعمال الزمزامات للدفوف مباح واستخدامهن للآلات الموسيقية حرام

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن “استعمال المعازف وبيعها وشراؤها حرام، ولكن يجوز للزمزامات استعمال الدفوف فقط “.

وزعم الغرياني، عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التي يمتلكها: “في الإيجارة لا يجوز أن يستأجر شيئًا تكون منفعته غير جائزة، وحتى الدف في العرس رغم أنه مباح إلا أن تأجيره مكروه من باب سد الذرائع، حتى لا يتم التوسع فيه واستخدامه في غير النكاح”.

وأوضح؛ “كذلك من باب أولى أصبحت أجرة الزمزامات من أنواع التجارة الباهظة على الزوج، لسد هذه العادات التي فرضت نفسها، وفي الغالب تأتي تلك الزمزامات بالمعاصي والخمر والكلام البذيء والغناء غير المباح، ويجب تجنبها توفيرًا للأموال ابتعادًا للنهي عن تأجير الدفوف”. وأردف “أن الإباحة تأتي إذا كانت تلك الزمزامات تستخدم الدف فقط، أما إذا كانت تستخدم أشياء موسيقية أخرى فهي بلاشك حرام ولا تجوز”.