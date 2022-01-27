وكالة فرنسية: انقسامات عميقة داخل مجلس الأمن حول تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا

أكد مصدر دبلوماسي وجود انقسامات عميقة داخل مجلس الأمن حول تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا.

وقال المصدر، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: “بريطانيا كانت قد اقترحت مشروع قرار يمدد عمل البعثة لسنة أخرى، ويحث على الانتخابات، ويدعو الدول الأعضاء إلى وقف دعم المرتزقة وسحبهم من البلاد، إلا أن عددا من هذه الدول وعلى رأسها روسيا اعترضت على مشروع القرار”.

وأضاف “موسكو طالبت بتعيين مبعوث أممي جديد وهو ما قوبل بالرفض من كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، في حين أكدت مصادر أخرى أن الخلاف بين موسكو وواشنطن دفع لندن إلى تبني مشروع قرار مقتضب يمدد لعمل البعثة حتى سبتمبر المقبل فقط، دون إبداء موقف من الانتخابات”.

وتابعت الوكالة الفرنسية “من المقرر أن يصوت مجلس الأمن اليوم الخميس على تمديد عمل البعثة الأممية التي تنتهي ولايتها نهاية الشهر الجاري”.