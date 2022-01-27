بن شرادة: أتوقع عدم تسليم الحكومة السلطة.. والسبب

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

27 January, 2022

توقع عضو مجلس الدولة سعد بن شراده عدم تسليم حكومة الوحدة الوطنية السلطة مستندة إلى استبعاد مجلس الدولة من التزكيات لاختيار رئيس الحكومة.

وقال بن شراده في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن الحكومة القائمة الآن لن تسلم السلطة وستجد ضالتها بالاختراق المتمثل في عدم مشاركة مجلس الدولة في التزكيات واستشهد بأن الحكومة لم تعتد بسحب الثقة منها في السابق مستندة إلى الاتفاق السياسي الذي ينص على أن سحب الثقة يكون بالاتفاق مع مجلس الدولة

وأشار بن شراده إلى أن مجلس النواب مصر على تغيير الحكومة إلا أنه لن ينجح في ذلك ما لم يتوافق مع مجلس الدولة.

وتوقع بن شرادة تراجع النواب عن القرار وإعادة النظر فيه بعد إدراكه أنه غير صائب خاصة وأنه ليس محل توافق بين أعضاء البرلمان وجرى اتخاذه في اللحظات الأخيرة بعد خروج غالبية الأعضاء خارج القاعة.

وشدد بن شرادة على أن الأجسام السياسية الليبية الآن في مرحلة توافقية تستلزم التوافق بين مختلف الأطراف حتى لا تتكرر التجارب السابقة التي اتسمت بالفشل.

ولفت بن شرادة إلى أن مجلس النواب لم يتوافق مع مجلس الدولة بشأن قوانين الانتخابات وكانت النتيجة هي عدم عقد الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر.