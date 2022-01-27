“المنفي” يبحث أوضاع السجناء السياسيين مع وفد قبائلي

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع وفد من لجنة متابعة السجناء السياسيين لقبائل “ورفلة، والقذاذفة، وأولاد سليمان، والمقارحة”؛ أوضاع السجناء السياسيين، خاصةً الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج من المحاكم والنيابات.

وشهد اللقاء، الذي عُقد اليوم الخميس في العاصمة طرابلس؛ مناقشة الأوضاع في السجون، وملف السجناء والموقوفين على ذمة قضايا سياسية مختلفة، والإجراءات المُتخذة مؤخرًا بالإفراج عن عدد من السجناء، والمُنفذة خلال الفترة الماضية.

وأكد “المنفي”، خلال اللقاء على ضرورة تطبيق القوانين، واحترام كل قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز جهود المجلس الرئاسي في المضي قدمًا في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي تبناها المجلس منذ تسلمه مهامه، فيما أشاد الوفد بجهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية.

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