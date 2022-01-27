عميد بلدية طرابلس: قطر داعمة لليبيا ويجب تطوير العلاقات معها

‏اجتمع “خالد محمد بن زابن الدوسري” سفير دولة قطر لدى ليبيا، مع “إبراهيم الخليفي” عميد بلدية طرابلس المركز، اليوم الخميس بمقر البلدية في طرابلس.

‏وقالت السفارة القطرية لدى ليبيا في تغريدة عبر “تويتر”، إن اللقاء جاء بدعوة من بلدية طرابلس المركز، وبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدية وبلديات دولة قطر، إضافة إلى سبل تبادل الخبرات في مجال الحكم المحلي وتقديم الخدمات.

وأكد الدوسري خلال اللقاء أن “قطر ستواصل استراتيجيتها الداعمة للجهود، التي تهدف إلى المحافظة على وحدة واستقرار ليبيا”، لافتاً إلى أنها “ستستمرّ بالعمل من أجل إجراء الانتخابات في ليبيا، وفق تطلعات الشعب الليبي، بغية الوصول بالبلاد إلى بر الأمان والازدهار”.

‏من جهته رحّب ” الخليفي” بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب الليبي، مشددا على ضرورة استمرار العمل على تطوير علاقات التعاون بين البلدين، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.