افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يوم الخميس المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال والأنشطة التجارية الحرة والمهن الحرفية والمعرض المصاحب تحت شعار “صنع في ليبيا بأيدي ليبية”.

وأكد وزير الاقتصاد خلال المنتدى الذي نظمته المنظمة الليبية للمرأة المتخصصة ورعاية مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة العمل على تعزيز دور سيدات الأعمال في قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة من خلال مراكز وحاضنات الأعمال وإيجاد أسواق خارجية لمنتجاتهن عبر مركز تنمية الصادرات والبحث عن مصادر تمويل للأفكار والمشاريع الريادية بالتنسيق مع صندوق ضمان الائتمان والمصارف المتخصصة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد.

أشاد الوزير بمستوى تنظيم المنتدى والمعرض المصاحب ومشاركة سيدات الأعمال والحضور المميز للمشاريع الصغرى ومتناهية الصغر التي تساهم في التنوع الاقتصادي ورفع مستوى دخل الاسر الليبية المنتجة.

وحضر حفل افتتاح المنتدى مدير مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الاقتصاد والتجارة صباح سعد ورئيس المنظمة الليبية للمرأة المتخصصة ليلى الضبع وعدد من سيدات الأعمال ولفيف من المشاركين المهتمين.