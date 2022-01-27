المنفي يتسلم مبادرة تحالف القوى الوطنية لإنقاذ العملية السياسية

تسلم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الخميس، مبادرة من حزب تحالف القوى الوطنية «لرسم خارطة طريق سياسية، تسهم في استقرار ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، عددا من أعضاء حزب تحالف القوى الوطني، وذلك لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي أكد خلال اللقاء استمرار العمل على توحيد كل الجهود التي تهدف إلى الاستقرار السياسي، مشددا على أهمية مشروع المصالحة الوطنية باعتباره «طوق نجاة ليبيا، حيث لا خيار أمام الليبيين إلا السلام والمصالحة الشاملة، وطريق الاستقرار والازدهار والتنمية».

وضم وفد حزب تحالف القوى الوطنية رئيس الحزب المكلف خالد المريمي، ونائب رئيس الهيئة العليا للحزب أسماء سريبة، وعضو المكتب السياسي للحزب، حمزة الغديوي، ومقرر الهيئة العليا للحزب، محمد ماخي.

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وأوضح حزب تحالف القوى الوطنية أن لقاء وفده مع المنفي يأتي «في إطار عرض رؤية الحزب للخروج من الانسداد السياسي بتقديم (ورقة بيضاء)، مقترحا خطة تنفيذية لإنقاذ العملية السياسية والانتخابية وتطوير واستكمال خارطة الطريق بالبناء على ما هو قائم، للوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة لضمان العبور الآمن لمرحلة ما بعد الانتخابات».

وأكد الحزب أن «اللقاء اتسم بالإيجابية والتفاعل من طرف» رئيس المجلس الرئاسي «مع مقترح الخطة»، مشيرا إلى أن المنفي «وجّه بإحالتها للجان المختصة بالمجلس للدراسة وإبداء الرأي والملاحظات وإيجاد سبل التعاون لخلق أنسب الحلول للعملية السياسية والانتخابية».

وسلم حزب تحالف القوى الوطنية مبادرته المعنونة بـ«الورقة البيضاء» في 24 يناير الجاري، إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وعرضها في 22 يناير على المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز.

المنفي خلال لقائه مع وفد حزب تحالف القوى الوطنية، الخميس 27 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)

رئيس حزب تحالف القوى الوطنية خالد المريمي خلال لقائه مع المنفي رفقة وفد من الحزب، الخميس 27 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)