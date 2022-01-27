الداخلية تضبط تجار مخدرات بكميات كبيرة في مناطق متفرقة من البلاد

العنوان-طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن ضبط تجار مخدرات وحشيش وكوكايين، في حملات أمنية شنتها أجهزة الوزارة في مناطق متفرقة من البلاد.

وأوضحت الوزارة أن مركز شرطة المدينة بمديرية أمن الكفرة تمكن من ضبط شحنة من 3 آلاف و692 قرص ترامادول، مع شخصين يحملان الجنسية الليبية، فيما جرى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة.

كما جرى ضبط كمية من مخدر الحشيش تقدر بخمسة كيلو جرامات مع شخص اعترف كذلك بحيازته كميات أخرى قدرت بعشرة كيلو جرامات، وكيلو من مخدر الكوكايين، يخلطه مع مواد أخرى.

وفي منطقة قصر بن غشير، جرى ضبط شخصين من العمالة الوافدة يحملان الجنسية الأفريقية يقومان بترويج مخدر الكوكايين.

وبعد إعداد كمين محكم لعملية البيع والشراء، ضبط أحد المتهمين متلبساً وبحوزته حوالي ( نصف كيلو جرام ) من مادة يشتبه في كونها من مخدر الكوكايين؛ واتخذت الإجراءات القانونية، إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات بطرابلس.

كذلك، أعلنت الوزارة ضبط متهم في بنغازي، متلبسا وبحوزته ألفي قرص ترامادول، و10 قطع من مادة يشتبه في كونها مخدر الحشيش (المعروفة شعبيا باسم باسبورت)،