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القيلوشي يطالب البرلمان بتشكيل حكومة جديدة في البلاد تكون مهمتها إنجاز الانتخابات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  شدد المستشار بالمجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا مفتاح القيلوشي على ضرورة تشكيل مجلس النواب لحكومة جديدة في البلاد تكون مهمتها إنجاز الانتخابات وتنفيذ خريطة الطريق بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس دستوري، مشيرًا إلى أن حكومة الوحدة فشلت في إنجاز خريطة الطريق، في ظل هيمنة الميليشيات المسلحة على القرار في طرابلس.

القيلوشي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الخميس، أشار إلى الإنفاق الكبير الذي قامت به حكومة الوحدة وعدم توفيرها سبل العيش الكريم لليبيين في الخدمات والصحة والتعليم.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

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