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“العمل” تبحث تطوير آليات منظومة الباحثين عن عمل

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وكيل وزارة العمل والتأهيل حسام المزوغي مع مدير مركز المعلومات والتوثيق مسعود أبوستة آليات تطوير منظومة الباحثين عن عمل.

واستعرض الطرفان سير العمل بمركز المعلومات، والاطلاع على آخر الإجراءات المُتخذة لدعم مكاتب العمل بما يساهم في تحديث وتطوير العمل.
وشهد اللقاء عرض مبادرة الربط التقني التي ستُساهم بدورها في رفع مستوى المركز على صعيد تسجيل وجمع وتحليل البيانات بشكل دقيق.

وشارك في الاجتماع موظفون العاملين بالإدارات المختصة في كلٍّ من وزارة العمل والتأهيل ومركز المعلومات والتوثيق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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