المنفي يبحث مع تحالف القوى الوطنية مبادرة لرسم خارطة طريق سياسية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس، عددًا من أعضاء تحالف القوى الوطنية، وذلك لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وقدّم أعضاء تحالف القوى الوطنية للمنفي، مبادرة لرسم خارطة طريق سياسية، تساهم في استقرار ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان.

بدوره، أكد المنفي استمرار العمل على توحيد كل الجهود التي تهدف إلى الاستقرار السياسي، مشدداً على أهمية مشروع المصالحة الوطنية طوق نجاة ليبيا، حيث لا خيار أمام الليبيين إلا السلام والمصالحة الشاملة، طريق الاستقرار والإزدهار والتنمية.