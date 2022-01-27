المنفي: العمل على توحيد الجهود لتحقيق الاستقرار السياسي

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي استمرار العمل على توحيد كل الجهود التي تهدف إلى الاستقرار السياسي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي اليوم الخميس مع عدد من أعضاء تحالف القوى الوطنية وذلك لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وشدد المنفي على أهمية مشروع المصالحة الوطنية طوق نجاة ليبيا، حيث لا خيار أمام الليبيين إلا السلام والمصالحة الشاملة، طريق الاستقرار والازدهار والتنمية.

وقدم أعضاء تحالف القوى الوطنية لرئيس المجلس الرئاسي مبادرة لرسم خارطة طريق سياسية، تساهم في استقرار ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان.