في لقاء مع القائم بالأعمال المصري.. وليامز تشدد على ضرورة رسم مسار واضح للانتخابات

شددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، «على ضرورة رسم مسار واضح للانتخابات، بما في ذلك تحديد موعد للتصويت ضمن الجدول الزمني لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي التي تمتد حتى يونيو من هذا العام» وفق تغريدة نشرتها عبر حسابها على «تويتر».

جاء ذلك خلال لقاء وليامز مع القائم بالأعمال المصري في ليبيا، السفير تامر مصطفى، في مكتبه بالعاصمة طرابلس، صباح الخميس.

وقالت المستشارة الأممية إن لقائها مع القائم بالأعمال المصري شهد «نقاشا ممتازا» حول التطورات الأخيرة في ليبيا.

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ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي تجريها وليامز مع مختلف الأطراف الليبية في جميع أنحاء البلاد وكذلك مع السفراء والدبلوماسيين المعنيين بالأزمة في ليبيا، وذلك من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بين الأطراف الفاعلة في البلاد.

وأجرت وليامز منذ عودتها إلى ليبيا في العاشر من ديسمبر 2021، عديد اللقاءات مع الأطراف الليبية داخل وخارج ليبيا، كما أجرت جولات خارجية شملت القاهرة، وأنقرة، وتونس، وموسكو من أجل دعم تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي وتمكين الليبيين من الانتخابات.

وفي وقت سابق اليوم، حثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا مع رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية، فريق أول ركن، محمد الحداد، المسار العسكري وجهود توحيد المؤسسة العسكرية وسبل الدفع قدمًا بعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وجددت وليامز خلال اللقاء دعم الأمم المتحدة القوي لهذه الجهود.