وليامز تبحث مع الحداد جهود توحيد المؤسسات العسكرية والدفع قدمًا بعملية انسحاب المرتزقة من ليبيا

ليبيا – التقت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سـتيفاني وليامز في طرابلس اليوم الخميس رئيس أركان الوفاق الفريق أول محمد الحداد.

وليامز وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت إنها أطلعت الحداد على مشاوراتها الأخيرة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وعبرت عن تقديرها لحس الحداد الوطني والتزامه بمبدأ الحوار، مثنيةً على لقاءاته الأخيرة مع اللواء عبد الرازق الناظوري وتصميمه على الحفاظ على الاستقرار والسلام في ليبيا.

وناقش وليامز والحداد المسار العسكري وجهود توحيد المؤسسات العسكرية والدفع قدمًا بعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا‬⁩،مجددة التأكيد على دعم الأمم المتحدة القوي لهذه الجهود.

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