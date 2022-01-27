“السائح” يُحذّر من نفاد مخزون مشغلات PCR ويدعو لفك الاعتصام

أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، أن مشغلات PCR الخاصة بالكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا قاربت على النفاد.

وأضاف السائح في إدراج على حسابه في الفيس بوك، أن اعتصام الكوادر البشرية المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، سبب إرباكاً واضحاً في عمل المركز مع الازدحام الناتج عن إجراء المسحات، لافتاً إلى أن “إعطاء الحقوق ومكافآت العناصر الطبية والطبية المساعدة شيء ضروري جدا في ظل الموجة الرابعة”.

وأشار السائح إلى أن العديد من المشاكل تحتاج إلى حلول في ظل وجود أكثر من 3 آلاف حالة موجبة يومياً، مع وصول البلاد إلى قمة الموجة الرابعة مع انتشار حالات الإصابة بمتحور أوميكرون.

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