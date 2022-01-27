الحبري: تضخم الإنفاق الجاري من الحكومة كارثة بكل المقاييس حيث بلغ 85 مليار

وصف نائب محافظ المصرف المركزي، علي الحبري، تضخم الإنفاق الجاري من حكومة الوحدة المؤقتة بأنه “كارثة بكل المقاييس”، مشيرا إلى أن إنفاق الحكومة 85 مليار سيكون انعكاسه سلبي على العملة المحلية، لأنه سيزيد الطلب على العملة الأجنبية، ما سيؤدي لهبوطها.

وقال الحبري في تصريحات متلفزة، إنه كل ما يرتفع إنفاق الحكومة الجاري ما تتدهور العملة وقيمتها، وهو ما يجب على وزارة المالية أن تأخذه في اعتبارها.

وتابع قائلا “ما نشاهده حاليا انفلات في كل شيء، السفريات تزداد والتعيينات تزداد والأجور تزداد، وكل مؤشرات الإنفاق على الورق كثيرة، ولا نجد للمواطن إلا القليل”.

وانتقل للحديث عن عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي بقوله إن “تكون المهام كلها تحت تصرف مجلس الإدارة بالكامل بإدارة كافة أعمال المصرف، وعملية التوحيد ستتم من خلال شركة ديلويت الدولية، بحيث يكون جمع أعمال المصرف موحدة، لتنبع كل القرارات النقدية من معين واحد”.

ومضى بقوله “قبل نهاية شهر فبراير سيكون هناك تطور كبير في تفعيل غرفة المقاصة بين الشرق والغرب، وهناك لجان فرعية تم تشكيلها لتعزيز عملية التوحيد وفقا لخطة ديلويت، عن طريق مكتب لإدارة المشروع الخاص بالتوحيد”.

واستدرك قائلا “ستكون تلك اللجان مهمتها تكوين رؤية متكاملة لتوحيد المصرف، وقد تحتاج لفترة من 6 إلى 8 أشهر لتوحيد البيانات الختامية بين الطرفين”.

وتحدث كذلك عن التضخم بقوله “التضخم مشكلته عالمية، هناك تغير كبير في الأسعار العالمية وسيرجع على أي بلاد في الكرة الأرضية، ويجب معالجته بأدوات محلية”.

وأتم قائلا “القطاع النقدي سيتغير بعد التوحيد، لأنها ستكون موحدة وستتخذ من مجلس الإدارة بالكامل وستتكامل مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولا يوجد لدينا حاليا سيطرة على النقد الأجنبي حتى الآن، لكن بعد التوحيد سيكون لنا تحرك لخدمة البلاد وليس خدمة أشخاص”.