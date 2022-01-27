السائح: اعتصام الكوادر الطبية سبّب إرباكا واضحا في مواجهة كورونا

قال مدير مركز مكافحة الأمراض حيدر السائح، إن بيان الوضع الوبائي اليوم يبين كفاءة مختبرات طب المجتمع ومختبر التقنيات الحيوية وباقي المختبرات في البلاد.

وأضاف السائح، في تصريحات صحفية، أن جميع المختبرات أجرت أكثر من 11 ألف اختبار في 24 ساعة.

ولفت إلى أن اعتصام الكوادر الطبية والمساعدة سبّب إرباكا واضحا لشغل المركز ووزارة الصحة.

وتابع:” في ظل الموجة الرابعة، من الضروري إعطاء الحقوق والمكافآت للعناصر الطبية والطبية المساعدة”.

ولفت إلى أن ثمّة ازدحام كبير جدا لإجراء المسحات، لأن فرق الرصد معتصمة لأكثر من 3 أشهر.

وشدد على أن مراكز العزل ذات سعة سريرية جيدة، ولكن لا وجود لعناصر طبية لتشغيلها، فمشغلات PCR قاربت على النفاد.

وأوضح أن العديد من المشاكل تحتاج إلى حلول، ونحن في قمة الموجة، مع وجود أكثر من 3 آلاف حالة موجبة اليوم”.