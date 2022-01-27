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مصلحة الجوازات تسلم أكثر من ألفي جواز سفر لليبيين مقيمين بالخارج

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

أعلنت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، تسليمها أكثر من ألفي جواز سفر للمواطنين الليبيين المقيمين بالخارج.

ونقلت منصة “حكومتنا” عن الحكومة قولها أن عملية التسليم جرت بالتنسيق مع إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

من جانبها أوضحت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، أنه تم تسليم 942 جواز سفر خاص بالمواطنين الذين تم تصويرهم بمحطة القاهرة.

وأيضا تم تسليم 180 جوازا بمحطة مارسيليا و64 جواز بمحطة ميلانو و374 جواز بمحطة لندن و16 جوازا بمحطة روما و480 جوازا بمحطة اسطنبول و169 جوازا لمحطة أنقره.

ولفتت المصلحة إلى أنه سيتم تسليم باقي الجوازات في القريب العاجل، بعد أن يتم تجهيزها في حقائب من قبل مكتب الإصدار الخارجي بالتنسيق مع إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية.


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صحيفة العنوان الليبية

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