صهد: مجلس النواب لا يملك الحق في الانفراد بقرارات بشأن تشكيل الحكومة

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد أن قرار مجلس النواب فيما يتعلق بتشكيل الحكومة يفتقد القانونية، فهو مخالف لنصوص الاتفاق السياسي ومخالف أيضًا لخارطة الطريق التي أقرها الحوار السياسي في تونس.

صهد قال في تصريح لموقع “عربي 21” القطري: إن مجلس النواب لا يملك الحق في الانفراد بقرارات في هذا الشأن. مبديًا تخوفه أن تقود مثل هذه القرارات إلى تشكيل حكومة موازية أو إلى ما هو أبعد من ذلك.

وأشار إلى أن مجلس الدولة سيجد من المستحيل أن يغض الطرف عن هذه القرارات الارتجالية المستفزة.

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