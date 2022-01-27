مجلس الدولة: الوصول لتفاهمات مبدئية مع لجنة خارطة الطريق

أعلن مجلس الدولة الاستشاري الوصول لتفاهمات مبدئية مع لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب والاتفاق على استمرار المشاورات للوصول لصيغ نهائية ومقبولة لخارطة شاملة.

وأكد المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن ذلك جاء خلال اجتماع رؤساء اللجان بمجلس الدولة مع لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب لمناقشة تصورات خارطة الطريق بجميع مساراتها الدستورية والتنفيذية والأمنية ومسار المصالحة الوطنية؛ من أجل الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي.

وبين مجلس الدولة أن اللقاءات التي عقدت على مدى يومين متتاليين جاءت في إطار التنسيق المشترك بين مجلس الدولة ومجلس النواب.