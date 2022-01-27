جبريل أوحيدة: رئيس الحكومة الجديدة سيكون من المنطقة الغربية

أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن البرلمان يعمل على إيجاد حكومة جديدة.

وقال أوحيدة في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما”، الموالية للمليشيات المسلحة، إن رئيس الحكومة الجديد سيكون من المنطقة الغربية، لافتا إلى أن التزكيات المطلوبة من المترشحين ستكون من القاعة وليس حسب الدوائر الانتخابية.

وأوضح النائب أن الحكومة الجديدة هي حكومة تكنوقراط مصغرة، تتولى مهاما محددة، منها إزالة العراقيل لإجراء الانتخابات، وتوفير الجانب الأمني لها، محذرا من مبدأ المحاصصة المناطقية في اختيار التشكيلة الوزارية، داعيا إلى المضي في العملية الانتخابية وفق القوانين الصادرة عن النواب.