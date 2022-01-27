الداخلية تعلن تفاصيل هجوم داعش على كتيبة شهداء أم الأرانب

أعلنت وزارة الداخلية تعرض دورية تابعة لكتيبة شـهداء أم الأرانـب لهجوم من مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش ما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص يتبعون للأجهزة الأمنية وأربعة عناصر تابعين لتنظيم داعش.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش هاجمت دورية تابعة لكتيبة شهداء أم الأرانب بالقرب من جبل (عصيدة ) غرب القطرون بحوالي ( 80 ) كم مبينة أن الجماعة الإرهابية تقبع بالجنوب الغربي للبلاد، وتهدف لزعزعة الاستقرار الأمني وترهيب الآمنين.

وبينت الوزارة أن الهجوم أدى لمقتل م . ض أ : رمضان أرحومة التابع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع غات، وعيسي كوكني، وقالما دادي هلمي التابعان لكتيبة شهداء أم الأرانب.

وأشارت الوزارة إلى أنه بفضل دعم الـقـوى المسـاندة تمكنـت الدوريات الأمنية المكلفة من قتل عدد (4) عناصر من تنظيم داعش وتدمير آليتهم الـتي كانوا يستقلونها، مؤكدة تواصل جهود ملاحقة فلول الإرهابيين حتى يتم القضاء عليهم وإحكام السيطرة الأمنية.

وأكدت وزارة الداخلية إرساء دعـائـم أمـن الـوطن والمواطن مـن خـلال منطلقاتها المهنية وأولوياتها الأمنيـة، مشيرة إلى مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله