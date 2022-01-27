بسبب أوميكرون.. تعليق الدراسة في درنة لأسبوع كامل

العنوان-درنة

أعلنت مراقبة تعليم درنة إيقاف الدراسة بكافة مراحلها لمدة أسبوع كامل اعتبار من السبت المقبل.

وأوضحت المراقبة أن قرار إيقاف الدراسة جاء تنفيذا لتعليمات مدير مكتب شؤون المراقبات بوزارة التربية والتعليم، وذلك للتقليل من انتشار متحور أوميكرون لفيروس كورونا.

وأكدت المراقبة أن القرار جاء بالتنسيق مع آمر الغرفة الأمنية درنة، ومدير عام مستشفى الوحدة التعليمي ورئيس لجنة الإحصاء والرصد.

يذكر أن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح قد أكد في وقت سابق بأنه يخول لمراقبي التعليم بالبلديات بالتنسيق ‏مع وكلاء وزارة التربية والتعليم باتخاذ بعض الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول في حالة تفاقم الوضع الوبائي داخل البلدية.