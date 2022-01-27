كشلاف: عقيلة صالح يتحرك وفق أجندة معينة ومصالح محددة تهدف لإبقائه في السلطة

ليبيا – قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف إن عقيلة صالح لا ينظر إلى ما ينص عليه الإعلان الدستوري أو الاتفاق السياسي، لكنه يتحرك وفق أجندة معينة ومصالح محددة تهدف لإبقائه في السلطة.

كشلاف اعتبر في تصريح لموقع “عربي21” القطري أن قرار استبعاد مجلس الدولة من الشراكة السياسية ونقضه لتفاهماته مع رئيس المجلس خالد المشري في المغرب مؤخرًا يؤكد هذا الأمر.

وأضاف: “وليس هذا القرار فقط هو ما يسبب أزمة أو انقسامات بل أيضًا محاولة عقيلة إنهاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المنتخبة من الشعب وإحلال لجنة معينة منه تتولى كتابة مشروع دستور آخر بديلًا عن المزمع عرضه على الاستفتاء”.

كما تابع: “هذه التصرفات ستجعل عقيلة وحيدا في مواجهة كل هذه الأطراف التي لن ترضى بتجاوزاته وعبثه بالمشهد؛ لأن استمراره سيؤدي إلى الانقسام المؤسسي والسياسي”.

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