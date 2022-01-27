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الداخلية تضبط 14 وافذاً بتهمة سرقة أسلاك كهربائية

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الداخلية ضبط أربعة عشر شخصاً من العمالة الوافدة من الجنسية النيجرية والسودانية، يشتبه في قيامهم بسرقة الأسلاك الكهربائية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن وحدة التحري بمركز شرطة السائح بمديرية أمن النواحي الأربع، بالتعاون مع أعضاء فرع الدعم المركزي جنوب طرابلس، أن المشتبه بهم قاموا بحرق أسلاك كهرباء داخل مصنع خاص لتصنيع النضائد بمنطقة سوق الخميس إمسيحل مشروع أبوعائشة الزراعي، وبرفقتهم صاحب المصنع ليبي الجنسية مقيم بوادي الربيع، وضبط كمية من النحاس بالمصنع.

وأشارت الوزارة إلى أنها أحالت المشتبه بهم إلى النيابة العامة بتهمة السرقة، بعد تحرير محضر جمع استدلالات.

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قناة 218 الليبية

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