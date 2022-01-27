الداخلية تضبط 14 وافذاً بتهمة سرقة أسلاك كهربائية

أعلنت وزارة الداخلية ضبط أربعة عشر شخصاً من العمالة الوافدة من الجنسية النيجرية والسودانية، يشتبه في قيامهم بسرقة الأسلاك الكهربائية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن وحدة التحري بمركز شرطة السائح بمديرية أمن النواحي الأربع، بالتعاون مع أعضاء فرع الدعم المركزي جنوب طرابلس، أن المشتبه بهم قاموا بحرق أسلاك كهرباء داخل مصنع خاص لتصنيع النضائد بمنطقة سوق الخميس إمسيحل مشروع أبوعائشة الزراعي، وبرفقتهم صاحب المصنع ليبي الجنسية مقيم بوادي الربيع، وضبط كمية من النحاس بالمصنع.

وأشارت الوزارة إلى أنها أحالت المشتبه بهم إلى النيابة العامة بتهمة السرقة، بعد تحرير محضر جمع استدلالات.

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