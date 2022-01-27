المنقوش والمشري يتفقان على أهمية تفعيل المسار الدستوري

اتفقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري على أهمية تفعيل المسار الدستوري وتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور؛ تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مبنية على قوانين توافقية سليمة لضمان نجاحها والقبول بنتائجها من كل الأطراف الليبية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس لمناقشة مستجدات العملية السياسية الليبية بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

وأثنت الوزيرة على مسار عمل مجلس الدولة وما يقوم به من واجبات لإنجاح مسار الانتخابات والخروج بليبيا إلى بر الأمان وإنهاء المراحل الانتقالية.