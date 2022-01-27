سالم اقنان: تركيا سيكون لها دور إيجابي في ليبيا

قال عضو مجلس النواب سالم اقنان، إن تركيا سيكون لها دور إيجابي في ليبيا خلال الفترة المقبلة، من خلال التركيز بالدرجة الأولى على مجالات التعاون الاقتصادي المختلفة مع كل مدن وأقاليم ليبيا.

وأضف اقنان، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن “جميع من يملك القوة المسلحة في ليبيا توافقوا على عدم العودة للاقتتال مجدداً، وبالتالي تنتفي الحاجة لأي دعم عسكري خارجي”، لافتاً إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تسير وفق خطط تدريجية لإخراج كافة عناصر المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

ودافع اقنان عن زيارة وفد مجلس النواب إلى أنقرة، مؤكدا أن الوفد ركز على سبل توطيد علاقات الصداقة بين البلدين وخدمة الشعبين، كفتح قنصلية تركية في بنغازي لرفع المعاناة وتسهيل إجراءات السفر، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، وعودة الشركات التركية للعمل في كافة المدن الليبية.

وأكد أن الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مع أنقرة يجب أن تناقش على مستوى الحكومتين، معتقدا أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية سيعاد عرضها على مجلس النواب الليبي لإقرارها، كونها لم تعرض عليه من قبل لظروف الانقسام السياسي.