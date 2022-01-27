المحجوب: انتهاء معارك القطرون بمقتل 19 عنصر من داعش

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب انتهاء معارك عمليات جنوب القطرون بمقتل 19 عنصر من تنظيم داعش منهم 4 فجروا أنفسهم.

وأكد المحجوب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أن الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيل وتنظيم داعش فى جبال عصيده والهروج أسفرت عن مقتل عدد 19 داعشى منهم 4 فجروا انفسهم.

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وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أن مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش هاجمت دورية تابعة لكتيبة شهداء أم الأرانب بالقرب من جبل (عصيدة ) غرب القطرون بحوالي ( 80 ) كم مبينة أن الجماعة الإرهابية تقبع بالجنوب الغربي للبلاد، وتهدف لزعزعة الاستقرار الأمني وترهيب الآمنين.

وبينت الوزارة أن الهجوم أدى لمقتل م . ض أ : رمضان أرحومة التابع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع غات، وعيسي كوكني، وقالما دادي هلمي التابعان لكتيبة شهداء أم الأرانب.

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