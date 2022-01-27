في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة

في العدد «323» من جريدة «الوسط»، تتصدر تطورات المشهد السياسي الليبي الصفحة الأولى بموضوع عنوانه الأبرز «البرلمان يعزز سيناريو الحكومتين»، وذلك في ظل تفشي الفساد الحكومي وإعلان الطلاق بين مجلسي النواب والدولة.

«داعش» والمرتزقة واستغلال عدم توحيد الجيش

ونطالع في الصفحة الثالثة، تقريرا يرصد كيف استغل تنظيم «داعش» تعطل توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، ليقوم بتحركات خاطفة وعمليات لعناصره في جنوب وغرب ليبيا من وقت لآخر، في وقت يستمر المرتزقة في إثارة القلاقل، التقرير جاء تحت عنوان «دواعش ومرتزقة يستغلون ثغرات عدم توحيد الجيش».

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«التعليم» تحتفل باليوم العالمي رغم الأزمات

وفي الصفحة الرابعة نقرأ موضوعا يظهر مفارقة حيث تحتفل وزارة التربية والتعليم باليوم العالمي للتعليم رغم أزماتها، وجاء بعنوان «وسط أزمة الكتب المدرسية والجائحة.. التعليم تحتقل باليوم العالمي». كما نطالع في الصفحة نفسها موضوعا بعنوان «إيواء أبوسليم ينتظر المهاجرين من النساء والأطفال»، وذلك بعدما افتتح وزير الداخلية خالد مازن المركز رسميا.

الموجة الرابعة تضرب بقوة

وفي توصية جديدة لمواجهة فيروس كورونا، يقترح مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض تقسيم البلاد إلى مناطق صحية لسهولة المجابهة، وذلك في تقرير موسع تصدر الصفحة الخامسة وجاء بعنوان «بعد انتشار أوميكرون.. الموجة الرابعة تضرب بقوة».

وساطة إسرائيلية في السودان

ومن الأحوال المحلية إلى الشأن العربي والدولي ونطالع تقريرا رئيسيا في الصفحة السابعة عن تطورات الوضع في السودان الشقيق، وجاء تحت عنوان «وساطة أم تأمين التطبيع.. علامة استفهام إسرائيلية في أزمة السودان». وذلك بعد أنباء عن زيارة وفد إسرائيلي إلى العاصمة الخرطوم.

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صراع على منصب وزير النفط

وإلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة التاسعة تقريرا يرصد تطورات الصراع في قطاع النفط الليبي وجاء بعنوان «صراع على منصب وزير النفط.. والحكومة تلتزم الصمت».

الجبل الأخضر يفقد لونه

«بسبب التغير المناخي.. الأبيض يفقد الجبل الأخضر لونه».. هكذا جاء عنوان الموضوع الرئيسي للصفحة الثانية عشرة الخاصة بأخبار البلديات الليبية، والتي ضمت موضوعات متنوعة تخص بلديات عدة.

ترجمة هيرودوتس من اليونانية مباشرة

وفي صفحة الثقافة والفن نطالع حوارا مع الدكتور محمد الدويب أستاذ اللغات القديمة بقسم التاريخ والآثار بكلية الآداب بجامعة طرابلس، الذي أنجز ترجمة الكتب التسعة للمؤرخ اليوناني الأشهر هيرودوتس، للمرة الأولى من اليونانية إلى العربية مباشرة دون لغة وسيطة. أيضا تضم الصفحة أخبارا وموضوعات فنية منها تحليل نقدي لمحتوى فيلم أصحاب ولا أعز الذي أثار جدلا واسعا بعد عرضه على منصة «نتفليكس».

ودية الكويت ومصير كليمنتي

ومن الثقافة والفن إلى الرياضة ونقرأ في الصفحة الرابعة عشرة متابعة لاستعدادات المنتخب الوطني لمباراة الكويت الودية، وسط ترقب مصير المدير الفني الإسباني كليمنتي.

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