انطلاق المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال والأنشطة التجارية

انطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال والأنشطة التجارية الحرة والمهن الحرفية، في طرابلس، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج.

وتخلل المنتدى الذي تُنظمه المنظمة الليبية للمرأة وبرعاية مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة، معرض مصاحب تحت شعار صُنع في ليبيا بأيدي ليبية، إذ يهدفُ لدعم المشاريع الصُغرى ومتناهية الصغر، والتنوع الاقتصادي، ورفع مستوى دخل الأسر الليبية المُنتجة.

وأكد الحويج خلال افتتاحه المنتدى أن الوزارة تعمل على تعزيز دور سيدات الأعمال في قطاع المشروعات، وذلك من خلال مراكز وحاضنات الأعمال، إضافة لإيجاد أسواق خارجية لمنتجاتهن عبر مركز تنمية الصادرات، والبحث عن مصادر تمول الأفكار والمشاريع الريادية، بالتنسيق مع صندوق الضمان والمصارف المتخصصة.

وشارك في فعاليات المنتدى مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الاقتصاد صباح سعد، ورئيسة المنظمة الليبية للمرأة ليلى الضبع، إضافة لعدد من سيدات الأعمال والمشاركات

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