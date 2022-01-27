الحويلي : الدولة الاستشاري بصدد رفع دعوى على مفوضية الانتخابات

كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد القادر الحويلي، أن المجلس سيرفع دعوى قضائية ضد المفوضية العليا للانتخابات في حال لم تبدأ بمباشرة الاستفتاء على الدستور.

وأكد الحويلي في تصريحات صحفية، أنه توجه إلى المحكمة لإرسال إنذار إلى المفوضية بمباشرة العمل على الاستفتاء على الدستور، وقال إن مجلس الدولة يعد الحكومة المؤقتة مستمرة في عملها والتي قام ملتقى الحوار السياسي في اختيارها، إلا أن حجب مجلس الدولة للتزكيات المطلوبة للترشح لرئاسة الحكومة الجديدة التي قرر مجلس النواب تشكيلها أمر طبيعي وفق الاتفاق السياسي، ولكنه لا يعترف بأن ما يقرره البرلمان مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

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