داخلية الدبيبة تنسب لنفسها عمليات القوات المسلحة للجنوب

عبر بيان رسمي لها تحاول وزارة الداخلية بحكومة تسيير الأعمال أن تنسب لنفسها زورا وبهتانا العملية التي استهدفت عناصر تنظيم داعش الإرهابي بجبل عصيدة بمنطقة القطرون ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين، محاولة سرقة انتصارات وتضحيات القوات المسلحة ضد تنظيم داعش بالقطرون.

إذ أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب أن الاشتباكات وقعت خلال عملية أمنية استهدفت موقعا للتنظيم الإرهابي، مشيرا بأن الوحدات العسكرية مستمرة في عملياتها القتالية للقضاء على ما تبقى من تلك العناصر الإرهابية لتطهير الجنوب.