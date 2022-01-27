ليلى بن خليفة: الدبيبة السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات

قالت المترشحة الرئاسية ليلي بن خليفة، إن الحديث عن الدستور قبل إجراء الانتخابات يعني أنه لن تكون هناك انتخابات على امتداد سنتين أو ثلاث سنوات مقبلة.

وأكدت بن خليفة، في تصريحات صحفية، أن الدستور خلافي وهذه المسودة جاهزة منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم يتم عرضها للاستفتاء.

ولفتت إلى أن هذا الدستور غير توافقي ولم يُبن على المواطنة، وقد واكبت هذا المشروع لسنوات طويلة.

وَشددت على أن الصراعات في ليبيا نُقلت في هذا الدستور، كما أن هناك مكونات أساسية مقاطعة لهذا الدستور فكيف يتم الاستفتاء عليه؟”.

وأشارت إلى أن محاولة تشكيل لجنة وتعديل الدستور غير ممكنة، باعتبار أن الإعلان الدستوري في ليبيا يمنع ذلك ولا يمكن تعديل فصول من الدستور إلا إذا تم الاستفتاء عليه بـ لا”.

ولفتت إلى أن عبدالحميد الدبيبة هو السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات بترشحه رغم توقيعه تعهدًا بعدم المشاركة.

وتابعت:” عدم التزام الدبيبة بتعهده أصبح محل لغط، ويجب استبعاد هذه الحكومة لسلبياتها في الإدارة المالية للدولة”.

ونوهت بأن أصحاب المصالح داخليًا وخارجيًا تسببوا في عرقلة الانتخابات، وهناك من يرى في بقاء هذه الفوضى مصلحة له”.

وأفادت بأن الذهاب إلى الانتخابات والاستقرار يعني الذهاب إلى فتح العديد من ملفات الفساد.