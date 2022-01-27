ليبيا الان

ليلى بن خليفة: الدبيبة السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت المترشحة الرئاسية ليلي بن خليفة، إن الحديث عن الدستور قبل إجراء الانتخابات يعني أنه لن تكون هناك انتخابات على امتداد سنتين أو ثلاث سنوات مقبلة.

وأكدت بن خليفة، في تصريحات صحفية، أن الدستور خلافي وهذه المسودة جاهزة منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم يتم عرضها للاستفتاء.
ولفتت إلى أن هذا الدستور غير توافقي ولم يُبن على المواطنة، وقد واكبت هذا المشروع لسنوات طويلة.
وَشددت على أن الصراعات في ليبيا نُقلت في هذا الدستور، كما أن هناك مكونات أساسية مقاطعة لهذا الدستور فكيف يتم الاستفتاء عليه؟”.
وأشارت إلى أن محاولة تشكيل لجنة وتعديل الدستور غير ممكنة، باعتبار أن الإعلان الدستوري في ليبيا يمنع ذلك ولا يمكن تعديل فصول من الدستور إلا إذا تم الاستفتاء عليه بـ لا”.
ولفتت إلى أن عبدالحميد الدبيبة هو السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات بترشحه رغم توقيعه تعهدًا بعدم المشاركة.
وتابعت:” عدم التزام الدبيبة بتعهده أصبح محل لغط، ويجب استبعاد هذه الحكومة لسلبياتها في الإدارة المالية للدولة”.

ونوهت بأن أصحاب المصالح داخليًا وخارجيًا تسببوا في عرقلة الانتخابات، وهناك من يرى في بقاء هذه الفوضى مصلحة له”.
وأفادت بأن الذهاب إلى الانتخابات والاستقرار يعني الذهاب إلى فتح العديد من ملفات الفساد.

الوسوم

الانتخابات الدبيبة العرقلة المرشحة الرئاسية ليلى بن خليفة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك