المشري يبحث مع مترشحات للانتخابات صعوبات عملية الاقتراع

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري، عدداً من المترشحات للانتخابات البرلمانية وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، مناقشة الصعوبات التي واجهت العملية الانتخابية وسبل حلها من خلال مسار دستوري واضح وقوانين انتخابية سليمة.

واتفقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع رئيس مجلس الدولة على أهمية تفعيل المسار الدستوري وتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور؛ تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مبنية على قوانين توافقية سليمة لضمان نجاحها والقبول بنتائجها من كل الأطراف الليبية.