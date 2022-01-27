“الأعلى للدولة” يؤكد التوصل لتفاهمات مبدئية مع لجنة خارطة الطريق

أكد المجلس الأعلى للدولة التوصل لتفاهمات مبدئية، والاتفاق على استمرار المشاورات، للوصول إلى صيغ نهائية ومقبولة لخارطة شاملة خلال مباحثاته مع لجنة خارطة الطريق النيابية.

وأضاف المجلس في بيان، أن رؤساء اللجان بالمجلس عقدوا على مدار يومين متتاليين اجتماعاً في العاصمة طرابلس، مع لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب؛ وذلك لمناقشة تصورات خارطة الطريق بجميع مساراتها الدستورية والتنفيذية والأمنية ومسار المصالحة الوطنية؛ من أجل الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي.

جدير بالذكر أن مجلس النواب استبعد المجلس الأعلى للدولة من المشاورات المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة وتسمية الوزراء، مع تشديد رئيس المجلس عقيلة صالح، على ضرورة أن تُحدد لجنة خارطة الطريق موعداً حتمياً لإجراء الانتخابات نهاية الشهر الجاري، بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات ومصلحة النائب العام ومصلحة الأحوال المدنية.

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